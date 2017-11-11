台媒：APEC晚宴 宋楚瑜、特朗普自然聊天互动

亚太经济合作会议（APEC）代表团顾问李鸿钧今天表示，APEC领袖代表宋楚瑜在10日的欢迎晚宴上，与坐在附近的美国总统特朗普等人自然聊天互动。

台湾联合新闻网报道，APEC经济领袖会议10日在越南岘港开幕，10日晚间举行领袖代表欢迎仪式及晚宴。

据李鸿钧转述，宋楚瑜在晚宴开始前的等待区，与各领袖自然互动，包括中国国家主席习近平。

李鸿钧说，进入晚宴会场后，宋楚瑜与习近平座位相隔遥远，没机会互动，但宋楚瑜与坐在右手边的新加坡总理李显龙、左手边的泰国首相巴育伉俪自然互动、寒暄，与坐在帕拉育旁边的特朗普也有“自然聊天”。

李鸿钧说，宋楚瑜也利用晚宴前，在等待区的时间，与越南国家主席陈大光、巴布亚新几内亚总理欧尼尔、新西兰总理阿尔登、缅甸国务顾问翁山淑枝等人自然互动。巴布亚新几内亚是明年APEC主办国。

另外，李鸿钧说，陪宋楚瑜出席APEC年会活动与经济领袖会议的宋楚瑜女儿宋镇迈也出席晚宴。宋镇迈去年就陪宋楚瑜出席APEC秘鲁年会，熟识多位领袖夫人，10日双方再度见面时，立即相互拥抱，互动热络。

至于今年APEC期间台湾与其他国家双边会谈的安排情形，李鸿钧表示，宋楚瑜原订当地时间下午4时举行的国际记者会将延到晚间7时，“表示7点前行程是满的”。双边会谈部分，由宋楚瑜晚上说明。

宋楚瑜8日已与美国国务次卿向农双边会谈。

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