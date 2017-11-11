台湾鸿海在美百亿美元投资正式签约

台湾鸿海宣布，与美国威斯康辛州经济发展公司(WEDC)正式签署100亿美元投资合约，计划在威斯康辛州拉辛（Racine）兴建世界最先进的液晶面板制造园区。

台湾联合新闻网报道，鸿海发布新闻稿指出，与美国总统特朗普7月底在白宫召开美国就业促进记者会所擘划的愿景，园区预定创造1.3万个工作职位，并带动周边产业新增数千个工作机会。

鸿海董事长郭台铭表示，将结合技术、劳动、资本密集优势，打造面积达1000英亩的园区将作为在美国推动8K+5G生态系统的基础，所生产的世界最先进大尺寸液晶面板，应用范围从最新世代电视、自动驾驶汽车、航空器系统以及教育、娱乐、健康医疗、尖端制造、办公室自动化、互动零售到安全生活等，全面革新消费者日常科技体验。

此外，园区内还有液晶显示面板后段模组、显示器模组精密机构件加工以及成型、最终产品组装等服务。

郭台铭指出，鸿海威斯康辛州园区将运用“云、移、物、大、智、网+机械人”等尖端技术，驱动先进制造中技术流、讯息流、过程流的智能发展，成工业4.0领域中的领航旗手。

鸿海威斯康辛州园区未来将做为新世代8K+5G生态系统的硬体开发及解决方案平台，并且在美国的教育、医疗与健康照护、娱乐、运动、安全以及智能社区等产业领域的人才培育、技术研发、垂直整合，担当关键角色。

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