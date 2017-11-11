白宫说明特朗普访中成果 未提台湾

美国白宫今天公布两项文件表示，说明美国总统特朗普访问中国的成果，但其中都未重申美国基于美中“三个公报”与“台湾关系法”的“一中政策”，也未提到台湾。

台湾联合新闻网报道，白宫上午公布两项关于特朗普访中的文件，一份综合介绍这次特朗普访中行，一份则是要点式列出三大重点，包括强化国际社会解决朝鲜问题、推动自由与开放的“印度洋-太平洋区域”及促进美国繁荣，三大重点都获得成果。

关于朝鲜问题，白宫指出，特朗普和中国国家主席习近平重申致力实现朝鲜半岛全面、可查核且不可逆转的无核化，两人都表示不接受朝鲜为核武国家。

在推动自由与开放的“印度洋-太平洋区域”上，白宫指出，特朗普进一步提出高标准规则，以让印太区域持续发展与繁荣。

关于促进美国繁荣，此次访中签订高达2500亿美元的投资与采购合约，成为重要成果。白宫指出，特朗普促进美国的繁荣与贸易，包括招揽新投资，能为美国创造数千个就业机会。

尽管美国舆论多认为，特朗普这次访中行聚焦朝鲜与贸易获得有限成果，部分媒体批评他忽略中国人权问题。不过，白宫在声明中指出，特朗普与习近平曾就人权问题“坦诚交换意见”。白宫还说，美方强调，让公民能接触媒体、资讯自由流通，在促进美中相互了解上扮演角色。

特朗普还对南中国海军事化表达关切，他与习近平坦率讨论区域与海事安全议题，而特朗普强调，和平解决争议、让合法商业通行及在东海与南海遵守国际法，至关重要。

两国元首也重申双方军事关系，以及降低两军误判风险的重要性。

白宫指出，特朗普告诉中方，中国政府干预经济的作法，已对全球贸易体系造成压力，他重申，美国将利用一切可行措施，为美国劳工与企业创造公平竞争环境。

特朗普还呼吁中国，要保证美国企业得到公平对等待遇、为美国出口商与企业提供更宽的市场准入；他还呼吁中国加快市场化改革，减少美中贸易逆差。

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