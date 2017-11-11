台立委质疑宋楚瑜APEC“自然互动”成效

台湾媒体今天报道，代表台湾出席亚太经合会（APEC）峰会的宋楚瑜，和中国国家主席习近平、美国总统特朗普均有“自然互动”，11日的闭门会议，宋楚瑜也和俄罗斯总统普京及特朗普握手。但时代力量立委徐永明对此则认为“宋楚瑜边际效益递减，蔡总统下次派自己人吧！”

台湾《自由时报》报道，徐永明今天在脸书（Facebook）发文，建议蔡英文以后应考虑宋楚瑜以外的APEC代表。徐永明说，大家原本预期宋楚瑜会与习近平有“营造两岸破冰氛围”的互动，但媒体公开报道中，两人互动仅有握手寒暄程度，与特朗普的互动也状况雷同，显示“宋的边际效益递减，建议蔡英文总统下次还是派自己人吧！”

徐永明指出，民进党政府这次完全打错算盘，只能从国发会主委陈美伶口中得知，宋和习“在候车时握手寒暄”，这些发言只是为了“不让宋楚瑜太过难看”、“降低外界对‘蔡英文总统用错人’的批评声浪”。

徐永明认为，宋和习双方无热络互动，是因为中国大陆“不再与民进党政府玩这种暧昧游戏”，中国大陆希望能和“明确彰显台湾立场，且能发挥一定实质外交能力的优秀人选”交流。徐永明还呼吁蔡英文“别再深受‘中国因素’影响”，避免台湾错失能好好在国际场合上发挥的机会。

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