预售商品价格比双11还高? 电商客服：没说一定更便宜

提前预售、定金膨胀、折上折……可“智商跟不上电商”，今年的“双11”，对于很多消费者来说，变成了相当“烧脑”的游戏。“要提前好多天就开始谋划不说，一不小心优惠没拿到，还跳进了商家先涨后打折的陷阱。”消费者李女士说，她就遇到了提前预售的商品反而没有“双11”当天便宜。另外，还有消费者投诉称，电商平台又在玩“先涨价后打折”的“老把戏”。国家工商总局表示， “定金不退”为不合规格式条款，将予以查处。

据北京晨报报道，跟往年“双11”不同，今年多家电商平台提前10多天用“预售”交定金、定金膨胀抵扣的方式打开了消费者的钱包。

“以前‘双11’就凌晨守在电脑前拼一次就行，现在提前半个多月就要开始谋划。关键预售的商品并不便宜，我要是‘双11’直接下单，比预售要便宜300多元!”昨天，消费者李女士对北京晨报记者说，“感觉自己这次被‘坑’了。”

李女士说，她在某家居旗舰店以提前预售的方式，下定金挑选了一堆床上用品，预售活动后价格为1746.1元。昨天她又看了一下，用“三件八折”的优惠是1440.4元。“如果前两小时直拍还能返现100元”。可是预售提前交了“定金”，且如果当天不付尾款“定金不退”，觉得自己被“坑”了的李女士直接找客服理论，没想到客服直接回复她说，“亲，预售的这边也没说比‘双11’活动低呀。”

回顾历年“双11”可以发现，“先涨价后打折”是不少商家惯用的销售伎俩，而这也成为消费者反映的焦点问题之一。针对此种现象，今年监管部门提前介入，加大监管力度。国家工商总局、发改委、工信部、公安部等网络市场监管部际联席会议成员单位组成的联合督察组，在“双11”前对部分省市2017网络市场监管专项行动进行集中督察。

该电商平台也回应称，“‘双11’有严格的价格监控机制。”一是要求报名“双11”的商品价格不允许高于过去一段时间成交的最低价，报名时系统会进行巡查;二是商家参加”双11“活动的商品，在此前一段时间已经进入系统锁定，锁定后商家都不能对价格随意进行更改。

然而，“先涨价再打折”的现象依然突出。消费者王女士想趁“双11”便宜，给妈妈买碧然德净水器滤芯，她在碧然德网上旗舰店上赫然发现，页面上“双11”价格写着“原价429元，现价239元”，“可是我几个月前买的价格就是239元啊”。最有意思的是，她咨询客服说，“今年7月在你家买的就是239元啊，难道后来涨价了吗?”客服坦然回应“是的呢，亲”。

一位不愿透露姓名的商家向北京晨报记者表示，尽管电商平台规定，“双11”价格必须低于9月15日至11月10日期间成交最低价的九折，11月12日至12月11日期间不得低于“双11”当天售价。但是，所谓的折扣是按照专柜价，而非平时的实际售价，“专柜价基本随便填”。

另外，“双11”预售规则中的“定金不退”也让不少消费者不满。按惯例，“定金”适用《合同法》，如果消费者反悔，那么定金是不退回的;“订金”属于预付款，如果合同不成功可以返还。但北京晨报记者发现，今年“双11”促销中，预售采用的是“定金”而非“订金”。

对此，国家工商总局网监司有关负责人表示，《网络商品和服务集中促销活动管理暂行规定》第九条明确了“网络集中促销组织者不得采用格式条款设置订金不退等排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定”，并设置了相应的法律责任：“网络集中促销组织者违反本规定第九条规定的，依照《合同违法行为监督处理办法》的规定查处”。该负责人强调，网络集中促销组织者在促销活动中使用合同格式条款的，应当符合法律、法规和规章的规定，按照公平原则确定交易双方的权利义务，采用显著的方式提请消费者注意与消费者有重大利害关系的条款，并按照消费者的要求予以说明。

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