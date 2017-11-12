赵乐际：扎实有序做好全面推开国家监察体制改革试点工作

中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际昨天（11日）强调，要扎实有序做好全面推开国家监察体制改革试点工作，完成省、市、县三级监委组建工作，建立中共统一领导的反腐败工作机构，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

据中新社报道，经中共中央批准，全国推开国家监察体制改革试点工作动员部署电视电话会议昨天在太原召开。赵乐际出席会议并作出上述表示。

赵乐际指出，深化国家监察体制改革，将试点工作在全国推开，是中共十九大作出的重大战略部署。

他表示，中共各级党委和纪委要提高政治站位和政治觉悟，深刻认识全面推开改革试点工作是推动全面从严治党向纵深发展、夺取反腐败斗争压倒性胜利的必然要求；是健全党和国家监督体系的有力举措；是推动改革持续有序深入、与地方人大换届工作紧密衔接的务实决策。

这对于实现全面深化改革、全面依法治国和全面从严治党有机统一，推进国家治理体系和治理能力现代化具有重大意义。

赵乐际强调，要牢牢把握总体目标，完成省、市、县三级监委组建工作，建立中共统一领导的反腐败工作机构，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖；牢牢把握关键环节，集中力量抓好转隶，完成监委组建挂牌，确保过渡期各项工作有机衔接。

此外，也要牢牢把握监委职能职责，认真履行监督调查处置责任；牢牢把握权限手段，全面试用全国人大常委会授权赋予监委的12项调查措施；牢牢把握形成高效顺畅体制机制的任务，加强监察机关与执法司法机关的统筹协作。

赵乐际表示，要切实强化对监察委员会的监督制约，建设让中共放心、人民信赖的纪检监察队伍。

中央深化国家监察体制改革试点工作领导小组也要加强指导、协调和服务；试点地区党委要切实担当起主体责任，党委书记要当好“施工队长”；纪委和有关单位要抓好组织实施，有力有序推进试点工作，把改革蓝图转化为生动实践，圆满完成中共中央交给的任务。

据报道，中共中央政治局委员、中央纪委副书记杨晓渡主持会议。

北京、浙江、山西纪委监委有关人士在会上也介绍了做法经验；最高人民检察院有关人士对检察机关做好监察体制改革试点工作提出明确要求。

在山西期间，赵乐际深入到晋中市和祁县纪委、监委以及祁县东观镇纪委进行调研，与纪检监察干部交流，深入了解改革试点工作情况。

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