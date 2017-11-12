宁吉喆：中国需要更高层次的对外开放

中国国家发改委副主任宁吉喆昨天（11日）在北京表示，中国经济体系要现代化，开放的水平就必须高层次。

据中新社报道，宁吉喆是在中国商务部国际贸易经济合作研究院主办的“2017中国开放与发展论坛”上作出上述表示。

在发言中，宁吉喆也从四方面介绍了中国发展更高层次开放型经济的必要性。

其一是通过更高水平的对外开放促进中国经济提质增效。

宁吉喆指出，目前中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，需要加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系。这就需要在技术、资金、人才、管理、信息等生产要素上进一步的加强和扩大国际合作。

其二是通过更高层次的对外开放推动中国经济迈向中高端水平。

宁吉喆指出，目前中国的产业在国际分工体系中总体上还处于中低端水平，中国必须在扩大开放中增强企业的竞争力，增强企业的活力、挖掘发展的潜力。

其三，要把中国经济保持在合理区间也必须扩大对外开放，更加合理的利用国际资源，更加有效的拓展国际市场。

宁吉喆表示，中国经济在开放中实现中高速增长又会持续强劲的拉动世界经济增长，加快世界经济复苏。

其四，要创新境外对外投资方式，形成面向全球的贸易投融资生产服务网络，加快培育国际经济合作和竞争的新优势。此外，也要加强创新能力的开放合作，吸收人类文明的有益成果，把世界上各种创新要素引入。

宁吉喆强调，全面改革、全面发展必然要求全面开放；中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。未来，要打造形成陆海内外联动、东西双向开放格局。

他表示，一是坚持引进来和走出去并重，一方面要实行高水平的贸易和投资自由化、便利化政策，全面实行准入前国民待遇加负面清单的管理制度，大幅度放宽市场准入，保护外商投资的合法权益。

另一方面，要支持和引导国内有条件的企业走出去，促进国际产能合作，带动中国的商品、装备、技术、标准、品牌进入国际市场，与世界其他国家实现互利共赢。

二是要实行陆海内外联动，把对外开放和中国国内区域开发结合起来，在开放中推进西部大开发、东北振兴、中部崛起，在开放中促进京津冀协同发展、长江经济带保护发展。

三是要实行东西双向开放，不仅要继续推进沿海开放，更要推动内陆和边境对外开放，加大西部开放力度。

宁吉喆强调，未来中国不仅要向发达国家开放，而且要向发展中国家开放，实现贸易、投资开放市场多元化的政策，实行多元化的发展。

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