夺蓝湾大师赛冠军 冯珊珊成大陆首个登女子高尔夫世界第一宝座选手

2017蓝湾大师赛-LPGA最后一日比赛于昨天（11日）下午结束。中国“一姐”冯珊珊以279杆低于标准杆九杆的成绩，赢得其本赛季第三冠及职业生涯第九个LPGA冠军，积分跃升至世界首位，成为中国大陆第一个登上女子高尔夫世界第一宝座的选手。

据中新社报道，前三轮，冯珊珊以总成绩209杆（69-67-73）、低于标准杆七杆位列第一。

由于师出同门的泰国球员莫莉娅·朱塔妞佳（Moriya Jutanugarn）仅以一杆落后，冯珊珊整场并未放松。当天开球后，以稳定著称的莫莉娅四次抓鸟，一度反超冯珊珊。

不过在最后九洞，莫莉娅仅在14洞抓鸟，并两度吞下柏忌。冯珊珊则在第11、13洞抓鸟，又获得一杆领先。

在决胜的18号洞，莫莉娅没能抓住小鸟，冯珊珊保帕一推的成功，最终以279杆（69-67-73-70）低于标准杆九杆的成绩锁定胜局。

这是冯珊珊继日本精英赛后再一次夺取了LPGA冠军，并将职业生涯LPGA冠军数量增至九个，同时获得了31万美元（42.17万新元）的奖金。

本次比赛前排名世界第一的朴城炫最后一轮交出72杆，四轮成绩284杆、低于标准杆四杆，最终与梅甘·康（Megan Khang）、杰西卡·科达（Jessica Korda），以及阿什莉·布海（Ashleigh Buhai）并列第三。

据报道，冯珊珊18岁首次参加LPGA考试就顺利拿到全卡，经过10年奋战，终于在28岁成为中国大陆第一位占据世界第一的女子高尔夫选手。

冯珊珊赛后表示：“我证明了，中国球员在高尔夫领域是能够有所建树的。年轻人应该走出国门，勇敢去闯。我在美国等你们！明年我会回到蓝湾卫冕！”

对于下一个目标是什么，冯珊珊笑着表示：“进名人堂将是我的下一个目标”。

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