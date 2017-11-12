台湾电商“双11”开“红盘”

今年“双十一”带动台湾多家知名电商平台、零售实体开出“红盘”。Yahoo奇摩等电商透露，今年购物节首日（10日）业绩较去年同期增长40%。

据中新社昨天（11日）报道，连日来，露天拍卖、PChome、松果购物、Yahoo奇摩等台湾业者均投入大笔资金，以晚会直播、购物抽奖等方式炒热年度盛事。

PChome24h购物创办刚好11年，此次携手30余家银行提供年度优惠，“双十一”期间推出促销品项逾200万种。

momo购物网“双11超狂购物节”第一天造访人次则为平日两倍。Yahoo奇摩上周四（9日）晚间就举办直播节目，上周五（10日）的单日销售额创今年新高。

报道引述Yahoo奇摩昨天分析，今年“双11”适逢周末，加上气象部门对台湾北部地区发布大雨特报，让许多民众安心“在家网购”，也意外让除湿机成为家电产品中的销售冠军。

据报道，中国大陆知名电商的竞争再次延伸到台湾市场。例如，台湾消费者使用京东网站的“全球售”功能，今年购物节期间可享免运费优惠；天猫也首次面向宝岛市场推出物流红包优惠，且扩大了与台湾银行业者的合作。

台湾电商当前面临巨大的转型升级压力。据台湾资讯工业策进会近日发布的“双十一购物意向”调查指，56.2%受访者有意参与购物节活动，预期金额比去年增长10%。

此外，目前虽然仍有44%网民偏好使用本地平台，但这一消费习惯正在受到跨境网购渐趋普及而且“折扣更大、产品更多”双重因素冲击。

据报道，新加坡电商“虾皮”2015年进入台湾市场后，与台湾电商龙头PChome的竞逐引起热烈讨论。

台湾勤业众信会计师事务所消费产业负责人柯志贤表示，本地电商理应更了解消费者的需求，当前需做出不同于跨境电商的差异化优势。

柯志贤指出，“双十一”热潮过后，仍须回到增强平台经营体质和服务水准，毕竟阿里巴巴等知名电商已发展出设计线上线下、运输物流、金融支付等上下游的全生态链。

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