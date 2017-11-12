林郑：香港与亚细安今签订《自由贸易协议》

首次以香港特区行政长官身份、出席亚太经合组织（APEC）经济领导人非正式会议的林郑月娥，昨天（11日）在越南岘港举行的记者会上表示，香港与亚细安将于今天（12日）在菲律宾签订《自由贸易协议》。

中通社引述林郑月娥说，这次开会的“时间点”非常好，一方面，今天香港将在菲律宾与亚细安10国签订《自由贸易协议》。另一方面，也与属于APEC成员的澳大利亚，启动有关香港与澳大利亚的《自由贸易协定》的工作。

林郑月娥表示，在会议期间她已分别感谢了属于APEC成员的亚细安国家领导人，也向澳大利亚总理特恩布尔强调了，希望能够尽快完成有关香港和澳大利亚的《自由贸易协定》的商讨工作。

在自由贸易方面，林郑月娥表示，近年来，国际上出现保护主义，也有人怀疑全球化趋势是否会影响本地经济发展。她重申，香港会继续支持多边贸易制度以及开放的经济。

此外，她表示，此次与越南和泰国代表进行了会面。林郑月娥透露，在与越南总理阮春福的会议中，提到会为越南学生提供奖学金，鼓励他们到香港就学，也向对方争取放宽港人到越南入境旅游的限制。

林郑月娥强调，本届特区政府其中的工作重点之一是强化香港的国际联系和对外事务。此次出席APEC这种国际性会议，与其他20位经济体领导人都有沟通交流，建立了一定的人际关系，有利于香港对外关系的发展。

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