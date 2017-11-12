同比增长逾三成“双11”当天快件量达3.31亿件

中国国家邮政局监测数据显示，“双11”当天，中国主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件，同比增长29.4%；全天各邮政、快递企业共处理3.31亿件，同比增长31.5%。

新华社今天（12日）引述国家邮政局副局长刘君说，今年的“双11”依然保持消费旺势，出现国内国际联动、城市农村互动的局面，快递业在“双11”面临业务量和服务质量两方面的巨大考验。

刘君介绍，要从五方面做好快递旺季服务保障工作。首先是提前协调上游电商开展预测，并对每个企业实际承载能力核定最高峰值量，继续实施“错峰发货、均衡推进”的工作机制。

二则是强化能力储备，增加人员、场地、公路航空铁路运能、处理设备储备，做好信息系统升级扩容；三是重点保障稳定，督促快递企业总部联络电商平台对重点区域基层网点实行补贴政策，提前对接10万个业务压力较大的重点末端网点预测数据。

此外，四是强化监测预警，在线实时监控生产运行，统筹调度监管力量和企业资源，及时向社会发布业务量变动、流量流向等消费提示信息；五是加强安全监管，坚持寄递安全实名收寄、收寄验视、过机安检“三项制度”不放松，防止出现生产、消防、交通等重大安全事故。

报道引述国家邮政局相关负责人表示，全行业已经形成一套比较成熟的保障机制，在基础能力投入、科技应用、社会支持等方面都取得了明显的成效，应对高峰的能力也得到增强。

不过，末端的快递员劳动强度非常大，希望广大消费者对快递旺季期间的服务给予理解和包容。

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