APEC领袖会议 宋楚瑜：与特朗普有很好互动

亚太经济合作会议（APEC）经济领袖会议昨天（11日）落幕。台湾APEC领袖代表宋楚瑜当天表示，这次会议期间，与美国总统特朗普有很好的互动，也和特朗普分享他与前美国总统福特的小故事。

据联合新闻网今天（12日）报道，宋楚瑜当晚举行国际记者会，说明这次参加APEC年会的成果。

对于有关会议期间与他国领袖举行的双边会谈，宋楚瑜说，这次会议在会场旁边的角落，有安排椅子供各国领袖及领袖代表坐下来谈话。

就美国的部分，宋楚瑜表示，他与特朗普、美国国务卿蒂勒森、美国国务次卿香农（Thomas Shannon）等人，“都有很好的互动”。

宋楚瑜说，详细内容必须先向总统蔡英文报告，才能公开。内容基本上是双方都非常关心彼此间的友情跟互动。

宋楚瑜也说，与特朗普的谈话，除了政治、经济议题外，也有比较轻松的话题，例如打高尔夫球。宋楚瑜谈话时问特朗普常打高尔夫球吗？特朗普回答，一周一次。

宋楚瑜也与特朗普分享曾经和美国前总统福特（Gerald Ford）打球的故事。他说，福特打球输给了他，还把球杆送给他，特朗普好奇两人怎么会认识，他回答因为福特曾到台湾访问。

宋楚瑜也说，不仅美国，在其他的双边会谈，“我们也有一些重要的互动”，但未透露是哪些国家。

免费试阅14天