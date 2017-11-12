颐和园馆藏文物首次登陆美国

“慈禧太后——颐和园文物精选展”10日在美国宝尔博物馆举行开幕剪彩仪式。北京市公园管理中心副主任李爱兵透露，这是颐和园馆藏文物首次前往美国。

据中新社洛杉矶当地时间11日报道，本次展览为期四个月，从非政治角度展示慈禧的艺术造诣、服饰品味和宫廷生活。

展览分为四个部分，分别以颐和园皇家陈设、清朝宫廷艺术、颐和园中的西方艺术品和慈禧寿庆为主题，展出慈禧宝座、慈禧书法、慈禧穿过的衣服和花盆底鞋等私人用品以及颐和园收藏的自鸣钟、银器等西方文物。

中国驻洛杉矶总领馆文化参赞古今出席当天的开幕剪彩仪式。

古今说，中美关系是世界上最重要的双边关系，而人文交流是中美关系的基础。这次活动是今年南加州地区最高水平的中国文物展，已被列入今年举办的首轮中美社会和人文高级别对话行动计划。

古今也表示，本次展览将向美国人民介绍中国传统文化，有助于促进两国人民相互了解。他也对宝尔博物馆多年来持续不懈致力于推动中美文化交流的精神表示赞赏。

李爱兵则表示，颐和园规模宏大，是目前保存最完整的中国古典皇家园林。颐和园珍藏4万多件文物，这次带来精选的80件套共120多件，其中不乏一级文物。

李爱兵说，中方希望通过这次展览，让美国人民更好地认识中国古典文化尤其是皇家园林文化，增进两国人民相互了解和友谊。

成立于1936年的宝尔博物馆位于美国加利福尼亚州橘郡，是当地最大、历史最悠久的文化艺术博物馆，被视为“洛杉矶后花园”的一个文化窗口。

宝尔博物馆董事长施刘秀枝说，这些年她做过很多中华文化主题展览。从2000年紫禁城展至今，已有10个大型展览从中国来到这里。

她指出，通过博物馆所做市场调查，发现参观者很想了解慈禧是什么样的人物，因而全力筹划此展，从非政治的视角，向美国民众展示慈禧在书法、绘画、服饰等方面的艺术造诣和独特品位。

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