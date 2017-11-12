保护长城 北京拟建设长城国家公园

以“长城·旅游”为主题的第七届首都旅游发展论坛昨天（11日）在北京举行。旅游业界政府官员、专家学者相聚一堂，共同探讨试点建设长城国家公园、长城文化带的保护与利用等话题。

据中新社报道，长城北京段跨越北京市六个区，全长629公里。目前，墙体保护完好的约67公里，保护相对较差的295公里。八达岭、居庸关、司马台、慕田峪、水关、八达岭残长城等段落已经对外开放，其余部分属于自然状态。

北京市旅游发展委员会主任宋宇在论坛上指出，要利用好首都的历史文化资源，推进北京长城国家公园试点，突出八达岭、慕田峪、古北口等长城的文化旅游品牌，打造以历史文化体验为特点的旅游休闲品牌。

北京市旅游委副主任安金明表示，北京要充分挖掘长城文化资源，推动629公里长城两侧两公里内核心区的保护利用与规划，形成1258平方公里长城文化遗产保护区。

至于要把629公里长城北京段试点建成长城国家公园的方案，安金明认为，这对北京的生态保护、生态涵养区开发，以及城乡一体化发展都有好处。

中国长城学会副会长董耀会也持相同观点，他表示，打造北京的长城国家公园，将为国家整体的长城公园建设与发展，探索出一条新的道路。

北京市提出在“十三五”时期，建设长城文化带、运河文化带、西山文化带。

中国国家旅游局前副局长杜一力认为，长城文化带建设的重点不是长城景区，而是沿北京长城629公里的城乡社区。要在长城沿线，保护和规划数百个文化村庄，让村民百姓和村落成为长城文化的活载体。

杜一力同时强调，长城文化带的建设，绝对不是长城旅游全线的打造，更不是长城景区的全线开发。长城周边不能搞房地产开发，绝对不能高楼林立，而要突出长城文化特点，体现原住民的生活状态。

世界旅游城市联合会首席专家魏小安表示，长城北京段形态丰富，要把保护放在首位，不能搞大面积开发。他希望通过长城的保护与利用，把长城整个线性的文化遗产发展起来。

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