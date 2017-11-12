孙中山诞辰纪念 吴敦义献花

今天（12日）是“中华民国国父”孙中山151周年诞辰纪念，中国国民党主席吴敦义上午在副主席兼秘书长曾永权、副主席郝龙斌等党务主管及多位中评委、中常委等人陪同下，赴国父纪念馆向孙中山铜像献花致敬。

据联合新闻网报道，现场聚集上百位群众，一同向孙中山铜像致意，并高喊“中华民国万岁！中国国民党加油！”

吴敦义指出，今天是中国国民党的缔造者，也是“中华民国国父”孙中山先生152岁诞辰，今年也是中国国民党建党123周年。

他表示，今天向孙中山献花致敬，感谢他缔造中国国民党与“中华民国”，并将从新竹县开始一连串的党庆活动。

吴敦义说，昨天就有前奏曲；国民党培训的中华民国工商建言会在台北圆山花博公园办“众心扬爱”慈善园游会，邀请许多身心障碍朋友参与。

吴敦义强调，今天向孙中山铜像致敬时，看到一旁的《礼记》的《礼运·大同篇》，提到“鳏寡孤独废疾者皆有所养”。在国父纪念馆有107字的礼记礼运大同篇，充分说明中华文化的精神是孙中山全力贯彻的。

吴敦义也指出，孙中山缔造“中华民国”就是秉持礼记礼运大同篇的宏远目标；这也是中华文化最重要精神。他表示，一定要朝这目标同心协力、共同努力，缔造一个更繁荣兴盛的中华民国。

吴敦义也期待两岸能互利双赢，希望孙中山在“天之灵”庇佑台湾风调雨顺，庇佑“中华民国”国泰民安，也庇佑台湾海峡两岸繁荣互利、永续和平稳定发展。

另一方面，台湾总统府前副秘书长罗智强今天也缅怀孙中山，特地向孙中山铜像行礼，祝孙中山生日快乐。他也许愿称，“愿盗国宵小退散，中华民国昌隆兴盛！”

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