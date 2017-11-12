中共对台 台学者：五年一小变 10年一大变

台湾淡江大学国际事务学院荣誉教授赵春山表示，蔡英文政府的“维持现状”面临三个挑战，分别来自于美国的不确定性、中共十九大报告中将“统一”和“两个一百年”目标实现的结合，以及来自于民进党内部。

据中评社报道，赵春山昨天（11日）在上海出席以“蔡英文可能面对的三个挑战”为题的学术研讨会，并做主旨发言。

赵春山指出，不可否认，对蔡政府来讲，现在最好的一个结果是维持现状，民进党中有很多人持这样的想法，但这种想法面临着三个挑战。

他指出，一是美国总统特朗普的不确定性已表现无疑。特朗普与台湾总统蔡英文通电话后，紧接着和中国大陆国家主席习近平见面，而且竟然表示和习近平“起了化学反应”，关系非常好。

特朗普的不确定性让蔡政府开始有了警惕性，尤其是美国有越来越多的人主张要与大陆加强互信关系。因此，蔡政府现在认为，依赖美国并不是一个很好的政策，甚至还有人担心会不会有第四公报出现。

赵春山指出，二是来自于中共的挑战。其实蔡政府花了很长时间研究习近平的对台思想；至少蔡政府认为，现状很难维持下去。

赵春山认为，根据中共十九大报告可看出，中共方面虽然统一是没有时间表，但有日程的规划表，一定是要和“两个一百年”的目标相向而行。

他强调：“所以在目前的情况下，台湾问题不可以犹豫不决。所以我跟他们说，五年是一小变，十年是一大变，不可能不变，到（中共）二十大的时候，习总书记在二十大报告裡面，谈国际国内的时候，台湾方面的内容一定会有变化的。”

赵春山表示，大陆过去是“反独”，现在是“反独”与“促统”齐头并进；“反独”尤其针对民进党政府，“促统”是针对整个台湾，并指这是一场耐力和定力的角逐。

至于第三点，赵春山说，最大的挑战来自于本身，并指蔡英文不是一个民进党典型的政治人物。

他说，很多人认为蔡英文用了行政院长赖清德以后是不是代表要走“台独”路线，但实际并非如此；用赖清德可以提升她的民调。

不过，问题在于台湾内部现在没有共识；蔡英文要建立台湾共识，但最没有共识的还是民进党内部。他指出，民进党内部有各种不同的声音，不同的声音都有选举的利益考量。

赵春山质疑说，这三个挑战蔡英文要怎么应付，尤其是第三个挑战。因为明年要选举，蔡英文一方面为了选举得票要讲那些话，另一方面她也了解讲那些话也要考虑大陆的疑虑；两者之间她怎么找到一个平衡点——又有选票，又不会刺激大陆，这对她来说还相当困难。

最后，赵春山也提及，“九二共识”对蔡英文始终是一个很麻烦的事情。

在赵春山看来，讲“九二共识”后面的内容并不困难：两岸是不是同属“一中”，两岸不是“国与国”的关系。困难的是，讲清楚后，是不是就等于承认“九二共识”。

赵春山表示，蔡政府研究语义学的人要好好给她拼凑。他判断，蔡英文“将来会拼凑一个东西出来”。

赵春山在会后的总结发言中还提到，没有一个大陆领导人会有在任期间让台湾独立出去的情况。

习近平把民族复兴和国家区统一结合起来，给台湾无限的想像空间。中华民族的复兴，台湾不能缺席，台湾要在这个过程中争取到最大的空间。

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