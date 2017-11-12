莫言：作家不必担心饭碗被机器人抢走

诺贝尔文学奖得主莫言昨天（11日）表示，文学创作比围棋更复杂，围棋是数学运算，但数学解决不了作家写小说和诗人写诗的问题。他说，因此“小说家不要太发愁机器人会把你的饭碗抢走。”

综合人民网、深圳网等报道，第18届“深圳读书月‧深圳读书论坛”昨天邀请莫言主讲“民间艺术对我小说创作之影响”，莫言在演讲时作出上述表示。

对于时代高速发展和技术的日新月异，莫言感受深刻。他说，时常感觉到自己的衰老，变得害怕新事物，不愿学习使用新手机、新电脑，并十分留恋旧事物，留恋茂腔、说书人、老母亲的面条的味道。

莫言表示，他的作品中蕴含“狂欢精神”。他说，自己的童年物质匮乏，孩子们虽然饥肠辘辘，但仍然在台上载歌载舞；尽管贫困艰苦，却仍有欢乐。

他说：“悲凉和狂欢就像硬币的两面，狂欢弥补了悲凉给心灵带来的伤害。”

昨天适逢“双11”购物节，莫言笑称，“双11”也是一种狂欢，疯狂地购买。

他说：“我遇到一个小女孩，问她双11能买到男朋友吗？她说不能，但双11告诉她‘一机在手，购买全球’”。

莫言感叹，这种狂欢状态在过去无法想像，10年前觉得是胡说八道，现在看来很多“胡思乱想”都成为了现实。

他说：“我们的生活都在以狂欢的状态发展，这让我感到一种忧虑：我们往外什么都看不清，他人看我们却清清楚楚。”

自从2012年获得诺贝尔文学奖后，莫言五年没发表作品。他坦言，现在下笔变得更加谨慎，“我希望写好的书稿能放一段时间，沉淀沉淀，反复再看看。”

莫言以他的新书《等待摩西》为例说，小说其实是写于2012年，灵感来源于故乡当地一位民营企业家失踪的故事，记述了企业家的妻子靠捡破烂照顾老人、抚养孩子，数十年如一日地等待，并四处寻夫。

他说：“小说写完后放了五年，我发现，小说本身拥有了生命，开始生长。”

原来，莫言透过人物原型的弟弟得知，失踪的企业家回来了，并自称一直在深山老林的山洞生活，与世隔绝，不用手机，不问世间事。于是，这部小说就由7000字延伸至1万5000字。

莫言笑说：“生活的变化和发展往往比小说更让人意外”。

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