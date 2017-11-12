“蒜你狠”变“蒜你惨” 中国蒜乡谋农业升级破价格怪圈

中国2016年的“蒜你狠”风潮还未褪尽，2017年大蒜就以每斤交易价格同期下跌近4元（人民币，下同，0.82元）的“跳水”之势，转身为“蒜你惨”。为应对蒜价陡高忽低怪圈，“中国蒜乡”山东金乡的行业专家、蒜企经营者提出了集约化生产、农产品深加工等“良方”。

据中新社今天（12日）报道，中国大蒜产量占世界近八成，出口美国、俄罗斯、法国、日本、韩国等近200个国家和地区。山东金乡则是中国大蒜市场的价格形成中心，影响着国际蒜价的走向。

在国际大蒜贸易网，今天金乡大蒜国际交易价格在每斤1.70元至2.85元。在2016年同日，金乡蒜价是每斤6.05元至7.30元。

孟庆民是金乡司马镇司马村的一名普通蒜农，种有七亩半的大蒜。

孟庆民说：“去年卖了6万多，今年最多也就4万多。山东、河南、江苏大蒜都增产，蒜价被行情拉低了。”

据报道，11月初在金乡举行了一场“大蒜产业自救暨切蒜片自救誓师大会”，会上提出对蒜进行切片处理，延长储存时间，等待价格回归正常后再出售。

金乡县丰盛进出口有限公司总经理隋云玉介绍说，公司今年以每斤1.7元至2.7元的价格收购了3000吨白蒜。目前蒜价下跌其实是回归正常价格，并不存在“暴跌”。

但库存大、卖价低对储存商确实是个问题，所以蒜商们选择“抱团取暖”，大范围采用切片储存法。

隋云玉说，价格浮动导致蒜农扩种、缩种，是2013年以来蒜价大幅波动的重要原因之一。目前金乡有两家蒜企正在政府指导下尝试集约化生产，统一调控蒜农种蒜计划。试验成功后将推广到其他蒜企，从而稳定蒜价。

隋云玉坦言，虽然公司的大蒜远销德国、加拿大、菲律宾、迪拜等多个国家，但仍停留在出口初级农产品阶段。未来希望能引进技术和设备，进行农产品深加工，提升产品附加值、延长产品储存时限，摆脱蒜价对企业经营的辖制。

金乡县大蒜信息产业协会会长袁北斗表示，大蒜价值开发不充分也导致了价格怪圈循环往复，探索大蒜精深加工、延展产业链是改变现状的一条良策。

2017年山东的脱水蒜、冷冻蒜泥及黑蒜等高附加值产品出口货值占比首次超过45%，对大蒜及制品出口增长贡献率超过70%。

袁北斗介绍说，目前金乡已在深加工领域研发出大蒜胶囊、黑蒜饮料、大蒜膳食纤维食品等40多个品种，出口欧美、日本等国，未来还希望开发大蒜的医药价值。

据金乡县大蒜信息产业协会提供数据显示，2017年新产大蒜上市以来，价位低、成交量增长明显。价位处于亏损状态，使部分储存商有“惜售”表现。

不过，受助于国外圣诞节备货，11月大蒜交易量和出口量明显增加。

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