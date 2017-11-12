韩驻华大使：韩中关系正走出隧道

韩国驻华大使卢英敏10日接受韩联社专访时表示，因“萨德”入韩产生矛盾的韩中关系正走出隧道，两国间各种交流与合作将迅速恢复正常。

韩联社今天（12日）上述专访。此前，韩中两国10月31日同时发布“就改善双边关系的沟通结果”（“沟通结果”）。

据报道，卢英敏对今后的韩中关系走势持乐观态度。就两国关系是否已完全解冻，卢英敏表示，虽然还不能说所有问题都得到解决，但可以说韩中关系开始走出走出黑暗狭长的隧道。

他指出，重要的是，韩中双方都认识到两国关系长期遭遇障碍不符合双边利益。如“沟通结果”中提到的，双方决定推动各个领域交流合作早日回到正常发展轨道。

对于为促使中国“限韩令”松绑、韩方作何努力时，卢英敏说，通过发布“沟通结果”以及在亚太经合组织（APEC）峰会期间讨论恢复两国关系，相信两国交流会迅速重回正轨。

他也说，使馆也积极致力于改善两国在经济、文化、旅游等各领域的关系。近日，韩中美术家交流展在中国举行、介绍平昌冬奥会的节目播出等，韩中两国的文化交流在不断扩大。

卢英敏介绍说，上月31日成都阳乐天世界项目施工得到批准，6日使馆向辽宁省政府发送大使名义书函，希望辽宁省政府为沈阳乐天世界项目施工重启提供配合。使馆正在为解决在华韩国企业遇到的困难而努力。

至于朝核问题，卢英敏表示，韩中两国均持韩半岛无核化和和平解决朝核问题的根本立场。在这种共同认识下，韩方在与中方就朝鲜和朝核问题进行战略沟通。

他指出，其结果，中方对韩国政府为改善韩朝关系付出的努力表示支持。

卢英敏说，31日发布的“沟通结果”提到，双方再次确认实现半岛无核化、和平解决朝核问题的原则，重申继续通过一切外交手段推动解决朝核问题，并为此进一步加强战略沟通和合作。

此外，“沟通结果”发布当天，朝核六方会谈韩中团长进行了会晤。卢英敏表示，双方今后也会在各种会谈和接触中为解决朝核问题加紧沟通。

卢英敏最后也表示，就任一个月来还未休息一天。作为大使，他将努力推动韩中关系迈上新台阶。

免费试阅14天