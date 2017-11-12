马云：双11其实不赚钱 主要是给消费者带来快乐

阿里巴巴旗下的天猫网购成交额昨天“双11”一整天再破纪录，高达1682.69亿元人民币（344.68亿新元）。不过，阿里巴巴创办人马云表示，“双11”其实不赚钱，主要是“给消费者带来快乐”。

据自由时报电子报今天（12日）报道，针对“双11”所带来的惊人“吸金”效果，阿里巴巴创办人马云昨天在央视财经直播时语出惊人。

马云表示：“其实双11不是我们赚钱，双11本身对于我们来讲没有什么赚钱”。

他接着说道：“双11希望给消费者带来快乐、给商家带来快乐，给我们带来技术提升，给我们带来组织人才的提升。”

马云进一步指出，阿里巴巴每年“双11”必须大量提升技术；无论是物流、支付或整个平台的技术，他相信，每年的“双11”的流量都是10年后的平均值。

针对马云“双11”没赚钱的言论，中国网民则纷纷吐槽说：“没赚钱还搞独占，让商户在京东和淘宝之间二选一”“这样看来，马云是大家的开心果呢”“脸皮厚度只服马云”“如果目的真的只为带来快乐，就不会有销售额造假嫌疑”“那你把钱退给我，让我更快乐。”

据报道，11月11日在中国有“光棍节”之称，2009年起阿里巴巴旗下购物网站将这天塑造为狂欢购物日，带动其他电商加入分食以“单身购买力”为名的商机。迄2013年，“双11”销售额已超越美国“网络星期一”（Cyber Monday），成为全球最大网络购物节。

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