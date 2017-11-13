台名导侯孝贤：是否赴大陆工作渐成台湾青年必然思考

台湾知名导演侯孝贤昨天（12日）表示，是否去中国大陆工作，已慢慢变成台湾年轻人成年时的必然思考。

据中新社报道，“想家，回家，两岸一家——两岸交流30年纪念会”当天在台北举办。推动、参与了两岸30年交流历程的多位台湾民间人士出席活动并发言。

出生于广东梅县（今梅州市）的侯孝贤，1948年随父亲来台。他成长于高雄，幼时和当地小孩一起成长，能说地道的闽南语，也体悟过家人思乡却归不得的悲痛。在1980年代拍摄的电影《童年往事》中，侯孝贤记录了这一段家族史。

从上世纪末起频繁往返两岸，侯孝贤与张艺谋、田壮壮等大陆电影工作者熟识。现在，两岸来往日趋便利，但民众之间仍存在观念差异，侯孝贤认为，究其原因，是彼此分隔的时间太长。

侯孝贤说，如今，大陆才是台湾年轻世代真正发展的地方。以电影举例，“台湾才2300万人，那边有多少人，假使我们的电影能在那边蓬勃（发展），影响会非常大”。

他说，自己常想，台湾对大陆的影响将越来越小，大陆对台湾的影响则会越来越大。“要不要去大陆工作”已慢慢变成台湾年轻人成年时的必然思考；以后，两岸间的来往只会更加频繁。

侯孝贤表示：“台湾对于中华民族的传统文化保存得非常好。”

他也透露自己儿时便喜爱阅读武侠小说，并且认为其中忠孝、仁义的部分让他时至今日能在为人处事时“分寸清楚”。他说，今日最重要的，是让中华民族不被其他民族看不起、不被欺负。

据报道，一直以来，侯孝贤都在台湾鼓励年轻人对文字产生兴趣，曾向台湾教育部提出具体建议。他说：“我们应该在这一方面下更多的功夫”“不管子女是不是去对岸，要将他们的文化底蕴培养好。不要浪费时间、精力，要好好建设”。

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