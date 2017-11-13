台湾劳工一年一度“秋斗”游行 抗议当局向资方倾斜

台湾劳工团体一年一度的“秋斗”游行昨天（12日）登场，约200名民众来到总统府前发起抗议，表达对总统蔡英文竞选承诺跳票、当局向资方倾斜的不满。

据中通社报道，台湾“秋斗”游行起源于1993年，劳工团体借用日本工人运动的“秋斗”意涵，决定每年秋天发动工人大游行。20多年来结合劳工、教育、性别、环保、移民、反迫迁、农民等议题，“秋斗”逐渐成为劳工表达心声、争取权益的平台。

据报道，2017年“秋斗”主题为“政府极右强压迫，人民觉醒拼生存”，以记者会暨游行抗议的形式展开。

劳工团体先集结在台湾大学校友会馆召开记者会，针对劳工、移工移民权益、教育与劳动及征地拆迁议题表达诉求。

随后，约200人扛着铁炼，以铁炼象征民众所受到的压迫，高喊“拚生存，反压迫”，从台大校友会馆游行至总统府前的凯达格兰大道，接着一同挣脱铁炼，象征人民挣脱压迫的反抗决心。

“秋斗”团体也收集了400多只蔡英文在竞选时期用来宣传的小猪存钱罐，朝总统府方向丢掷，表达对蔡英文竞选承诺跳票的愤怒。

总统府则回应称，在执政团队的努力下，过去一年包括劳工周休二日的全面实施，基本工资的提升，以及在总体经济景气逐渐好转下，人民就业情形较过去多年更为良好。

此外，整体而言，劳工劳动条件与产业发展环境正获得持续改善，未来也会不断努力，让人民能享有更好的生活。

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