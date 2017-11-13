林郑与澳总理会面 冀澳企业落户香港

香港特区行政长官林郑月娥昨天（12日）与澳大利亚总理特恩布尔会面时表示，鼓励澳大利亚企业落户香港，充分掌握“一带一路”带来的商机。

据中通社报道，林郑欢迎刚于前天（11日）在越南岘港亚太区经济合作组织（APEC）领导人非正式会议见面的特恩布尔访港;他是30多年来首位访问香港的在位澳大利亚总理。

林郑两年前则以政务司司长身份访问澳大利亚，该次访问为香港和澳大利亚开拓了不少合作项目。

林郑说，香港与澳大利亚的联系一直密切，去年香港是澳大利亚第五大投资来源、第六大服务贸易伙伴和第七大货物出口市场，也有超过600间澳大利亚公司在港经营业务。

林郑表示，欢迎香港与澳大利亚就《自由贸易协定》的磋商今年5月正式展开，欣悉双方一直积极合作，期望两地的经贸关系未来会提升到新的台阶。

她指出，香港锐意发展创意产业，期望两地在该范畴加强合作。其中，墨尔本是香港“设计营商周2018”的伙伴城市，相关工作已在进行中，活动将提供绝佳机会推广墨尔本和香港的设计。

林郑说，特区政府非常重视青年发展，感谢澳大利亚政府参与在2001年推出香港／澳大利亚工作假期计划，至今已超过66000名香港青年受惠。澳大利亚是香港学生海外升学最受欢迎的目的地之一，她欢迎与澳大利亚政府在敎育事宜加强合作。

林郑也指出，“一带一路”建设将会带来庞大经济发展机遇。香港作为国际金融中心，具备相关经验、专业知识和联系网络，能成为“一带一路”的融资及金融管理枢纽。

她鼓励澳大利亚企业落户香港，充分掌握“一带一路”带来的商机。

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