港警检10年来最大宗霹雳可卡因 涉近6000万港元

香港警方日前捣破位于元朗高尚住宅的制毒工场，拘捕三名港男及一名相信是秘鲁籍的男子，检获50公斤怀疑霹雳可卡因毒品，总值约5900万港元（1029万新元），是警方近10年破获的最大宗同类案件。警方相信，成功阻截了毒品流入市面。

据中通社昨晚（12日）报道，警方称，毒品调查科人员根据线报及经深入调查后，上周五（10日）凌晨于元朗进行反毒品行动，突击搜查洪水桥一单位。

警方在单位内检获约10公斤怀疑霹雳可卡因、约30公升怀疑半制成液体可卡因、约150公斤怀疑混有可卡因的原材料粉末、大量化学物品（包括白电油、硫酸等），以及一批怀疑制毒工具。

据报道，初步调查显示，上述怀疑半制成液体可卡因、怀疑混有可卡因的原材料粉末及化学物品经化学加工后，可制成达40公斤的可卡因，连同检获的约10公斤怀疑霹雳可卡因，市值约5900万港元。

警方相信，贩毒集团以化学加工可卡因原材料，掩饰酸味，再由秘鲁将材料空运到香港；并在元朗租用1000尺低密度大单位，借新居入伙搬运大量原材料到单位。疑犯也在单位内摆放香熏，试图掩饰制毒气味。

此外，警方相信，行动已堵截该批怀疑毒品流入本地市场。警方会继续循多方面调查，并强化与海外执法部门情报交流，加强执法行动，继续堵截毒品流入香港及追缉贩毒集团其他成员，不排除会再有人被捕。

警方也提醒港市民，制毒过程中通常会释放刺鼻气味，如发现任何处所传出白电油或酸性气味，应提高警觉；如有怀疑，应向警方报案。

警方拘捕四人，他们已被落案起诉，今天（13日）在屯门裁判法院提堂。

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