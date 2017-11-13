乍暖还寒的全球经济中 李克强：本地区是稳定增长极

中国国务院总理李克强昨天（12日）表示，今年适逢亚细安成立50周年、10+3合作启动20周年。当前本地区保持稳定、合作、发展，在乍暖还寒的全球经济中是稳定增长极，也给复杂多变的世界形势注入稳定力量。

李克强也表示，中方愿同各方在亚细安发展的新起点上规划未来，团结合作，打造更紧密的周边利益共同体、命运共同体。

据中新社报道，李克强当地时间昨午应亚细安轮值主席国菲律宾总统杜特尔特邀请，乘专机抵达马尼拉，出席12日至14日举行的第20次中国—亚细安（10+1）领导人会议、第20次亚细安与中日韩（10+3）领导人会议和第12届东亚峰会。

此外，李克强也将在与会后对菲律宾进行正式访问。

菲律宾外交部长卡耶塔诺等政府高级官员和中国驻菲律宾大使赵鉴华、驻亚细安大使徐步等到机场迎接。

报道也引述李克强指出，当前中菲关系保持健康稳定发展态势，符合两国和地区人民的共同利益与期待。

他表示，愿同菲方领导人就进一步巩固友好交换意见，在双方发展需求契合的领域深化合作，为中菲长期睦邻友好夯实基础。

据报道，出席会议期间，李克强将同亚细安国家领导人共同庆祝亚细安成立50周年，出席《区域全面经济伙伴关系协定》领导人会议，并同与会部分国家领导人举行双边会见。

此外，访问菲律宾期间，李克强将同杜特尔特举行会谈、见证双方合作文件签署、共见记者并出席双边合作项目奠基和开工仪式。

李克强也将会见菲参议长皮门特尔和众议长阿尔瓦雷兹等政要。

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