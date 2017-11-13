京东“双11”数据：下单逾1271亿元 消费品质化智能化个性化

京东昨天（12日）发布其“11.11全球好物节”前11天的销售成绩单：截至11月11日24时，“京东11.11全球好物节”下单金额突破1271亿元（人民币，下同，260.12亿新元），累计售出商品7.35亿件。

据中新社报道，从销售金额来看，排行前五的品类为手机、平板电视、笔记本、空调和游戏本；从销售数量来看，排名前五的品类为休闲零食、衣物清洁、饼干蛋糕、纸品湿巾和洗发用品。

京东方面表示，“双11”的消费数据显示中国消费正全面迈向品质化、智能化、个性化。

一是高端、高品质商品热销。11日零时零1分的时候，苹果笔记本销量就已突破1万台；早上8点时家具建材国际品牌的销售额已是去年全天的五倍。

二是新兴智能家居、家电爆发，便捷、智慧的生活方式已成消费者普遍追求。其中，新风系统、智能门锁销售额都是去年同期的八倍、垃圾处理器更是去年的20倍之多。

三是潮流时尚商品受宠，个性化消费兴起。服饰设计师品牌销量同比增长170%，服饰定制品类迎来260%的增长。11月11日当天，跑步鞋销售额同比增长340%；运动板鞋增长11倍。

京东表示，“双11”的消费数据还显示中国女性消费大涨，购物决策权已覆盖全品类。

截至11日24时，京东平台婴儿纸尿裤卖出15亿片；婴儿奶粉售出2万吨；牛奶售出8500万升。在美妆个护和日用消费品方面，面膜大卖5500万张，食用油销售达3500万升，大米售出4000万斤。

除了中国品牌，全球各国商品在中国“双11”的购物潮中也收获满满。

京东表示，在手机方面，苹果的销售额排名第一，华为、小米和三星紧随其后；母婴和美妆两大品类前三名全部被外国品牌包揽，分别是惠氏、花王、好奇；欧莱雅、玉兰油、SK-II。

在生鲜领域，海外直采泰国黑虎虾卖出50万只；美威冷冻智利原味三文鱼排的销量同比增长1865%。

奢侈品方面更是如此。11月11日当天国际名表泰格豪雅一天销售额超过去年1个月；意大利品牌阿玛尼Armani同比增长27倍。

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