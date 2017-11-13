遇寒潮大风 一货轮广东惠来海域沉没

一艘货轮昨天（12日）凌晨3时多，在广东惠来海域遭遇寒潮大风沉没，14名船员遇险，经广东揭阳海事等部门搜救，已全部安全获救。

中新社引述广东海事局透露，当天3时50分，广东省海上搜救中心接报，装载5000吨铁矿石的“宇通1”轮，从广东茂名出港前往揭阳航行至距惠来五公里海面，遭遇寒潮大风，因船体进水沉没。

船上14名船员紧急弃船逃生，其中一人落水、九人乘坐救生艇、四人乘坐救生筏，正等待救援。广东揭阳海事局接指令后启动应急预案，组织海上搜救行动。

此时正值台风“海葵”和寒潮大风影响，事发海域风大浪急，东北风八级、浪高四五米。

揭阳海事部门协调派出“粤电拖8”“粤电拖2”等拖轮赶到事发海域施救，并通过广东智慧海事监管服务平台系统，搜索到正在事故海域附近航行的“汇通37”“新鸿翔97”“茂韵68”“福林6”“鹭盛油5”等五艘过往船舶，指令这五艘船舶迅速到现场参与搜救。

经过与大风大浪搏斗的紧急海上搜救，凌晨4时30分，九名坐在救生艇上的船员被救上“新鸿翔97”轮；5时15分，四名坐在救生筏上的船员被救上“粤电拖8”；6时，落海的一名遇险船员被救上“茂韵68”。

14名遇险船员全部成功获救后，被转移到岸上并得到妥善安置。

免费试阅14天