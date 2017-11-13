2019年全线通车 京张高铁终点站张家口南站即将动工

随着银川—邯郸的K218次列车前天（11日）23时59分驶出张家口南站，开通运行60年的张家口南站也落下了帷幕。据报道，从昨天（12日）零时起，该站停办客运业务，原始发终到和经停该站的旅客列车转至沙岭子西站，京张高铁终点站——新建张家口南站也随即将破土动工。

据中新社报道，京张高铁是中国国家规划实施的“八纵八横”京兰通道东段重要组成部分，同时也是2022年北京—张家口冬奥会的重点配套交通基础设施。

正线全长173.964公里，其中北京境内70.503公里、河北境内103.461公里，同步建设延庆支线9公里。全线共设10个车站。其中下花园北、张家口南等八座车站为新建车站。

按照规划，崇礼铁路与京张高速铁路下花园北站接轨，向北至崇礼太子城奥运村，线路全长53公里，预留进一步向锡林浩特延伸的条件。

整个工程于2016年3月正式开工建设，在2019年老京张铁路建成110周年之际实现全线通车。

1909年，中国人自主设计修建的第一条铁路京张铁路开通运营，终点站张家口站也随之使用。

中华人民共和国成立后，随着经济建设发展的需要，1956年开始建张家口南站，并于1957年投入使用，至此，这座城市同时拥有了南北两座火车站。

2014年7月，张家口站停办旅客业务。

随着最后一趟列车的驶离，站台上的铁路工作人员纷纷在昏暗灯光下合影留念。

本应在家休息的张家口车务段党办主任南东，也早早和许多同事一起来到车站。他在微信发文说，寂静的夜，张家口南站即将完成她60年的历史使命，有些凄凉，但2019年京张高铁的开通和中国高铁的发展值得期待。

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