APEC落幕 宋楚瑜：大陆未打压台湾 有大国样子

亚太经合会领袖峰会昨天（12日）闭幕，台湾APEC特使宋楚瑜和代表团今天（13日）于总统府举行记者会，向社会说明成果。宋楚瑜在会上肯定中国大陆此次对台湾释出善意，无论是政委邓振中还是女儿宋镇迈都顺利出席APEC，称赞对岸有“大国的样子”。

宋楚瑜也强调，两岸有各自的坚持，但要相互尊重，把基本的问题处理好。

据联合新闻网报道，宋楚瑜表示自己是第二次代表“中华民国”出席APEC会议，“一回生、二回熟”，与各国领导人几乎都是旧识，互动非常的热切。

针对此次APEC会议，宋楚瑜坦言，全世界都在会议中表达对于大陆经济的期待，很多人都谈到“一带一路”，表达想参加的意愿。

他强调，全世界都对经济发展有兴趣，台湾不能用排他性来与对岸发展关系，要以和平、繁荣和伙伴关系为原则。

他指出，此次APEC会议的时程相较于去年压缩的更紧，但此次美国总统特朗普的参访行程紧迫，最后各国领导人多只有待到一天的时间，所以与他们互动的时间较少。

不过，宋楚瑜说，由于他已经不是第一次参加APEC，各国领导人都与他互动热切。他也为女儿宋镇迈的表现做辩护，表示他国夫人代表对她更热情。

至于邓振中此次行前碰到签证问题，是否为大陆施压，邓振中表示，所有迹象都指向越南方面行政作业的疏忽，他已向越南主办单位反应。

谈到两岸问题，宋楚瑜表示，在午餐会的时候感触良多。他指出，看到美国总统和越南总理肩并肩，日本领导人和韩国领导人坐在一起，大家为了经济发展的问题坐下来谈；所以他才会说历史是一面镜子，不是一条绳子。

宋楚瑜认为，世界如此，两岸也是如此，双边各有各的坚持，但要找出务实的办法来解决问题。他也直言，自己虽然没有当上这条船的船长，但不会因此想要击沉这艘船，希望两岸用和平的方式解决问题。

宋楚瑜表示，此次出席APEC，代表团达成无个成绩，包括与美国、澳大利亚成立APEC妇女经济子基金；宣扬台中小企业的发展成就；输出台湾对于气候变化的经验和预警制度；分享台湾的精致农业，以及在资讯创新发展的经验。

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