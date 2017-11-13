蔡英文：TPP有新进展 台湾将展企图心

台湾总统蔡英文今天（13日）表示，亚太经济合作会议（APEC）后，看到跨太平洋伙伴协定（TPP）有新进展，是机会也是挑战，将向区域国际伙伴展现台湾参与区域经济整合最大努力与企图心。

据联合新闻网报道，蔡英文上午在总统府接见台“出席106年第25届APEC经济领袖会议（AELM）代表团”。

APEC领袖代表宋楚瑜向蔡英文表示，代表团所有人尽心尽力，不分过去政党背景，精诚团结，勇于任事，圆满地把蔡英文交付任务，及台湾在世界上应有的表现，全力、尽力达成。

他也表示，代表团确实全力以赴，让世界看见、听见台湾。

蔡英文也肯定代表团的努力，完成她交付的任务。她说，APEC后，外界看见TPP有新进展，证明透过对话与交流，推动更广泛经贸合作，依然是各国共同期待。

蔡英文表表示，新进展是机会也是挑战，政府会全力以赴，持续调整产业结构与体质，向区域间国际伙伴展现台湾参与区域经济整合最大努力与企图心。

她指出，台湾要走出去，会争取每个国际场合发声机会，持续提高台湾的国际能见度，展现对国际的贡献与责任，这是走向世界的原则。

蔡英文也表示，外交工作靠的是经年累月累积，一定要不分朝野、颜色、政府或民间，通力合作，才能完成任务、

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