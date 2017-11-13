中国体育总局：不得在烈士陵园等庄严场所跳广场舞

据中国国家体育总局网站消息，体育总局近日发布《关于进一步规范广场舞健身活动的通知》。通知提出，要严格规范广场舞健身活动行为，体育部门要及时化解在广场舞健身活动中产生的矛盾冲突。积极引导场地管理单位制定广场舞健身活动管理规范，不得在烈士陵园等庄严场所开展广场舞健身活动，不得因广场舞健身活动产生噪音影响周边学生上课和居民正常生活。

中新网报道，《通知》指出，要多措并举增加广场舞健身活动场地供给。各级体育部门要积极促进当地人民政府按照配置均衡、规模适当、方便实用、安全合理、因地制宜的原则，科学规划、统筹建设广场舞健身活动场地，多措并举增加广场舞健身活动场地供给。扩大增量，将广场舞健身活动场地建设纳入城乡“多规合一”，纳入全民健身场地设施建设规划，纳入15分钟体育健身圈，与其他全民健身场地设施统筹安排。

《通知》强调，严格规范广场舞健身活动行为。体育部门要以问题为导向，切实加强广场舞健身活动日常监管，及时化解在广场舞健身活动中产生的矛盾冲突。积极引导场地管理单位制定广场舞健身活动管理规范，不得在烈士陵园等庄严场所开展广场舞健身活动，不得通过广场舞健身活动非法敛财、传播封建迷信思想，不得因广场舞健身活动产生噪音影响周边学生上课和居民正常生活，不得因参加广场舞健身活动破坏自然生态、环境卫生和公共场地设施，扰乱社会治安、公共交通等公共秩序。

采取多种形式传播团结友爱、健康向上的广场舞健身文化，引导广场舞爱好者自觉树立践行社会主义核心价值观，促使社会公众不断加深对广场舞健身活动的认知和了解，使其成为广场舞爱好者交流沟通的重要载体，成为家庭和睦、社区和美、社会和谐的积极力量；引导广场舞爱好者制定自律公约，推动其自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，增进广场舞健身团队之间相互理解、共同发展。协助广场舞健身团队获得周边居民理解，营造和谐、安定的广场舞健身活动氛围和居民居住环境。加强广场舞健身活动的舆论宣传，引导各方合理预期，避免突发事件引起舆论激化。

《通知》还提出，切实加强广场舞健身活动组织和队伍建设。各级体育部门要积极协同有关方面加强广场舞健身活动的组织建设和队伍建设。体育部门对辖区内广场舞健身团队进行摸底，鼓励其在县级体育部门备案；鼓励、支持具备条件的广场舞健身团队登记成立社会团体或社会服务机构等社会组织；指导、支持各地广场舞健身社会组织联合成立广场舞行业协会，加强自律管理。县级体育部门对备案的广场舞健身团队在健身场地、人才培训、活动交流等方面提供帮助。

免费试阅14天