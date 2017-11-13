宋楚瑜：“中华民国”此次APEC是非常高层次参与

台湾亚太经济合作会议（APEC）领袖代表宋楚瑜今天（13日）表示，这次APEC是“中华民国”“非常高层次参与”，不要说是成就，而是成绩，让世界了解台湾在妇权、中小企业发展和气候变迁的努力。

据联合新闻网报道，台湾总统蔡英文上午在总统府接见“亚太经济合作（APEC）经济领袖会议（AELM）代表团”。宋楚瑜会后在总统府举行记者会表示，这次参加会议，是“中华民国”在国际经贸方面非常重要的国际参与，“是非常高层次参与”，

他表示，不要说是成就，而是成绩，尽心让世界了解台湾在某些事确实可给世界一些范例经验，台湾也愿意继续推动这方面的事。

宋楚瑜指出，第一项是台湾和美国、澳大利亚共同宣布去年倡议的“APEC妇女与经济子基金（APEC Women and the Economy Sub-Fund）”成立。

他说，“中华民国”在这样的经济体里表达倡议，证明台湾对妇女权益保障如在经济和教育公平机会均等、妇女平权基本概念推广、政治经济方面等妇女确实有很大成就。例如第一位女性总统当选，台湾中小企业37%领导人是妇女。

宋楚瑜表示，第二项是大家想知道为什么台湾中小企业有这些发展成果；他向各国代表提到，台湾有很好的政策和政府领导。

他说，政府是游戏规则制定者与催化动力，秘鲁和印度尼西亚就希望台湾可协助他们的中小企业发展。越南还特别派人和他讨论双边人才训练。

此外，宋楚瑜指出，第三，让台湾自豪的是如何应对剧烈气候变化。他说，台湾过去有非常多经验，建立灾害预警相关制度，并指墨西哥总统当着所有代表团体前，感谢台湾民间团体在墨西哥大地震给予的协助和人道关怀。台湾也表示，愿意提供墨西哥应对气候变迁相关资讯。

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