雷军：未来10年属于中国 所有国货都将崛起

小米创始人雷军昨天（12日）表示，自己现在有一个很深的感受，觉得越看全球市场和产业变化，越觉得未来10年都是属于中国的，“再过10年、20年，中国所有的国货都将崛起。”

据澎湃新闻今天（13日）报道，在由中国版权协会昨天主办的第三期远集坊上，作为主讲嘉宾发言的小米创始人雷军，作出上述预测。

雷军发现，回顾过去两年，今天中国人使用国产手机的比例大幅提升，山寨机几乎消失，整个中国的手机行业已全面崛起。

他就此判断，未来，不仅是手机行业，小米所引领倡导的中国制造业转型升级，会让一个又一个行业很快改变，“再过10年、20年，中国所有的国货都将崛起。”

在雷军看来，目前中国国货需要做三方面的改革：一是设计，二是用户体验交互，三是硬质量。

他以小米为例指出，在设计方面，小米在今年获得了很多个德国红点奖金奖。在用户体验交互方面，他几乎和阿里巴巴同时提出“新零售”概念，认为关键在于线下销售的电商产品跟电商同价，核心是提升效率。

雷军透露，小米之家目前的年坪效已达27万元（人民币，下同，5.53万新元），相当于同行的10倍，位居世界第二。世界第一的苹果在成本上则高于小米六倍。

硬质量方面，小米在手机研发到面世过程中，拿掉了利润、渠道成本、市场推广及广告成本，专注于研发和原材料及制造。

雷军例举一个较为具体的例子指出，去年小米全年申请了全球发明专利7071项，光申请费就达2.3亿元。

雷军称，随着中国手机的崛起，他相信各行各业的电子消费品会在全世界市场形成一种风潮，即中国制造的产品不仅质量好、漂亮还价格厚道。

他说：“我自己有一个很深的感受，我觉得越看全球市场和产业变化，我越觉得未来10年都是属于中国的。我认为未来会有一批中国品牌在全球崛起，这已经是势不可挡。”

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