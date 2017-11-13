中国商务部：中美经贸成果双向互利大体平衡

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表俞建华今天（13日）在北京表示，此次中美经贸合作谈成了不少以往想成、但没有谈成的项目。

据中新社报道，中国国家主席习近平和美国总统特朗普上周于北京会晤，达成一系列合作成果。

俞建华指出，中美元首历史性会晤为企业合作创造了有利条件。一方面，政府为企业合作排除政策障碍。例如，中美能源石化领域合作成为此次商业成果突出亮点。

他说，以往美国只对盟国和签署自贸协定的国家出口能源；随着特朗普政府能源政策变化，中美在“百日计划”中就美液化天然气对华出口达成协议，这是两国企业扩大合作的政策条件。

另一方面，两国企业借元首会晤“东风”，加快合作步伐，谈成了不少以往想成、但是没有谈成的项目。此类情况美方有，中方更多。

俞建华强调，此次双方达成的经贸成果双向互利、大体平衡，充分体现了两国经贸合作“互利共赢”的特点。

他说：“这些商业成果的取得给中美两国企业和民众都带来了实实在在的利益。”

俞建华指出，当今国际贸易是在全球价值链的条件下进行的，进多少出多少反映出各国在价值链中的位置和比较优势，抽象地去谈出口好还是进口好是不科学的。

俞建华表示：“深信本次经贸成果体现了中美两国互利共赢，谁都不会做亏本的买卖，谈不上单方让利”。

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