2017中国百强城市排行榜：苏州工业产值超上海

华顿经济研究院近日在上海发布“2017年中国百强城市排行榜”，其中，“苏(苏州)锡(无锡)常(常州)”经济实力强劲，从GDP(国内生产总值)数据来看，苏州和无锡的GDP(国内生产总值之和)略高于北京，苏锡常三市的GDP总额已超过上海。

中新网报道，“2017年中国百强城市排行榜”中，北京、上海分别以92.88、90.38的高分蝉联冠亚军，广州以84.34分蝉联季军，深圳、天津、成都、杭州、苏州、重庆、武汉分列第4至第10位。据华顿经济研究院院长沈晗耀介绍，前10位城市连续三年保持不变，表明城市十强格局趋于稳定。

排行榜中，苏锡常三地地域、经济紧密相连，表现强劲，已经形成了一个紧密的城市群。去年苏州一个市的工业产值(3.6万亿元)已超过上海(3.3万亿元)，是中国乃至全球工业大市。苏锡常的GDP总额(3.03万亿元)也远超上海(2.7万亿元)，苏锡常的人均GDP已达14万元左右，更远超上海(11万元)。

但沈晗耀指出，经济指标上，苏锡常无疑是超级大市，但其科教文卫等非经济指标相对较低，因此苏锡常还不是一个完整意义上的超级大市。

中国百强城市排行榜指标体系包含经济和非经济(软经济)两大系列指标。其中经济指标由GDP和居民储蓄两部分构成，占比61.8%，非经济(软经济)指标由科教、文化、卫生、生态环境四部分构成，占比38.2%，可以全面、科学地衡量一个城市经济、社会、文化、生态等综合发展水平。

因此，沈晗耀认为，苏锡常对内应深化改革，加强一体化运行，更加科学、合理地分工协作与竞争合作，将其构建成特别市或特别联合市来运作；对外要聚焦高端开放，直接对接和引入全球顶级科创研发和科教文卫资源，再对其拥有的世界级太湖山水高标准改善。

如此，苏锡常将成为与上海并列的姐妹城，成为长三角城市群的主核心城市，再加上杭州、南京两个万亿级GDP的副核心城市，可以共同引领长三角城市群的协调发展。

沈晗耀指出，苏锡常特别市的异军突起和双核心的姐妹城格局，也非常有利于缓解和医治上海的大城市病，有望成为南方版的雄安。

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