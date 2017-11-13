中纪委：中新社原社长刘北宪被开除党籍

中共中央纪委监察部网站今天（13日）引述驻中央统战部纪检组消息，指中央纪委驻中央统战部纪检组日前对中国新闻社原党委书记、社长刘北宪进行了立案审查。

据报道，经查，刘北宪违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，多次违规出差乘坐飞机头等舱、收取礼金等；严重违反组织纪律，滥用职权，为民营企业谋取巨额利益，造成重大国有资产流失；严重违反廉洁纪律，收受他人钱款、贵重物品。

据报道，刘北宪身为中共党员领导干部，“理想信念丧失，特权思想严重，法纪观念淡薄，严重违反党纪国法”，且在中共十八大后仍“不收敛、不收手，顶风违纪，性质恶劣、情节严重”。

当局依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，给予刘北宪开除党籍处分；依据《事业单位工作人员处分暂行规定》等有关规定，取消其退休待遇；将其涉嫌犯罪问题、线索移送司法机关依法办理。

据其公开简历显示，62岁的刘北宪是湖南安乡人，大学本科学历，1983年3月加入中新社，直到2015年2月退休。退休前，他从2009年2月至2015年2月，担任中国新闻社社长、党委书记、社委会委员。

此外，刘北宪于1992年6月加入中共。

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