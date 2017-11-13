香港官员：与亚细安签两项协定为“一带一路”做好铺垫

香港与亚细安昨天（12日）在菲律宾签署自由贸易协定和相关投资协定，最快在2019年生效。香港特区政府商务及经济发展局局长邱腾华今天（13日）表示，两项协定的签订是香港重要里程碑，有助便利营商和提高竞争力，并为“一带一路”工作做好铺垫。

据中通社报道，邱腾华今天在一个电台节目上指出，能够签订协议减免关税，对香港的出口一定有很大的帮助，因为能减低成本、增加竞争力。

同时，这对服务业也是利好；随着与亚细安在服务业上的互补性提高，香港有望成为亚细安的服务业，尤其是专业服务业的中心。

邱腾华强调，香港从来都是依赖对外贸易作为经济上的重要推动力，经贸数字是本地生产总值的三倍以上，所以能够开拓市场，一定对香港经济有很大的作用。

他也说，“一带一路”倡议得到全球很多国家的响应，增加了未来数十年的双边投资机会。有贸易协议或投资协议作为保障，往往能增强投资者的信心，对双边投资也有起码的保障，能减少风险。

邱腾华表示，两份协议可说是为整个“一带一路”工作做好铺垫，将来成功了亦可以作为一个很好的示范。

这也将让其他“一带一路”相关国家地区愿意与香港进行更紧密的经贸联系，甚至是将自贸协议内开拓市场、减低门槛、提供投资保障继续辐射出去。

香港中华总商会会长蔡冠深也表示，协定的签署将为香港打开东南亚市场的大门，带来巨大贸易和投资机会。

蔡冠深指出，香港可以充分利用“一国两制”赋予的独特优势，参与到“一带一路”倡议中去，共同推动内地、香港和亚细安之间的经贸投资一体化发展。

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