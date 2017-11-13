习近平：中越要妥善管控分歧 维护海上和平稳定

中共总书记、国家主席习近平今天（13日）在河内主席府同越南国家主席陈大光举行会谈时表示，双方要妥善管控分歧，维护海上和平稳定，推进共同开发。

据新华社报道，习近平祝在会上指出，作为社会主义邻邦和重要合作伙伴，相同的政治制度和共同的发展目标，将中越两党、两国和两国人民的命运紧紧联系在一起。

他表示，中国党和政府高度重视中越关系，将坚持奉行对越友好的基本方针，致力于加强两国全面战略合作，切实造福两国人民。

习近平强调，在国际和地区形势深刻复杂变化、中越各自改革发展任务艰巨的背景下，中越两党两国高层要加强战略沟通，为中越关系发展把准方向，推动中越关系航船继续沿着正确航道破浪前行。

习近平指出，双方要巩固好双边贸易额稳步增长势头，加快“一带一路”同“两廊一圈”建设对接，推进基础设施建设、产能、跨境经济合作区等重点领域合作，抓好重点项目。

此外，要加大对人文领域投入，广泛开展民间交往，增进两国民众特别是青年一代相互了解，夯实中越关系民意基础。

习近平表示，双方要妥善管控分歧，维护海上和平稳定，推进共同开发；也要全面落实好这次访问的成果，推动新时期中越关系得到更大发展。

习近平也祝贺越南社会主义革新开放事业呈现出蓬勃生机，祝贺在岘港举行的亚太经合组织领导人非正式会议取得圆满成功。

报道引述陈大光表示，祝贺中共十九大确立了“习近平新时代中国特色社会主义思想”指导地位，祝贺习近平再次当选中共总书记。

他说，越方高度评价中国经济社会发展取得的巨大成就、为国际和地区和平与繁荣作出的重要贡献。巩固和加强越中全面战略合作伙伴关系，符合两国和两国人民根本利益，也有利于国际和地区和平稳定。

陈大光表示，越方愿同中方一道，传承好两国老一代领导人缔造的越中传统友谊，落实好习近平此访重要成果，保持两党两国高层交往，推进各领域务实交流合作，推动越中关系深入发展。

据报道，中国方面，丁薛祥、刘鹤、杨洁篪等参加会谈。

越南方面参加会谈的有：越共中央政治局委员、副总理、外交部部长范平明；越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长武文赏；越共中央政治局委员、副总理王庭惠；越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央经济部部长阮文平；越共中央书记处书记、最高人民法院院长阮和平等。

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