特朗普访华达成的经贸成果规模 中国商务部：实际高于2535亿美元

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表俞建华今天（13日）在北京谈及中美经贸合作背后的故事时表示，实际上双方商业成果规模比2535亿美元（3450.96亿新元）更大。

据中新社报道，美国总统特朗普上周访华期间，中美两国企业在两场签约仪式上共签署合作项目34个，金额达2535亿美元。

俞建华指出，中美双方对商业成果的真实性和可靠性都高度重视，在前期项目筛选过程中采用了严格的标准，本着科学严谨的态度进行审核和评估。

俞建华表示：“这一点美方和我们是有共识的”；在美方内部，美国商务部负责项目信息收集和初步审核，白宫专门组成跨部门协调机制对各个项目进行进一步审核。

中国商务部则会同有关部门、地方政府共同对项目的真实性、合规性进行严格把关。

俞建华透露，在特朗普来访前夕，两国商务部官员专门就项目进行对表，确定了在特朗普访华期间纳入签约仪式的34个项目。

俞建华说：“事实上，双方企业在特朗普访华期间还自行签署了不少合作协议，但并未纳入签约仪式。如果考虑这些项目，双方商业成果规模比2535亿美元更大。”

他表示，上述商业成果既有贸易类项目，也有投资类项目；有些要即期实施，有些要分阶段推进，还有些是合作意向。

俞建华强调，作为世界上两个最大的经济体，中美在构建命运共同体中担负着特殊的责任。首先，要构建中美利益共同体，做大中美利益的蛋糕，使中美的命运和利益更紧密的结合在一起，进而推动人类命运共同体的构建。

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