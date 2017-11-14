联合国气候会议 台环保署长无法入场

联合国气候会议今年在德国波昂举行，台湾的中央政府相关部会和地方政府都派员参加周边会议。台湾媒体报道称，但由于中国大陆干涉，台环保署长李应元被拒于门外，无法进入会场。

台湾中央社报道，联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）第23次缔约方会议（COP 23）6日至17日在波昂举行。今年主席国是斐济，会议主题是落实巴黎气候协定，共有两万五千人出席。

台湾虽然不是联合国会员国，今年代表团规模仍相当庞大，包括气象局、水利署、农委会、国发会等部会官员，以及新北市、高雄市和台南市官员，分头参加周边会议或进行双边会谈。此外，“妈妈监督核电厂联盟”和“台湾青年气候联盟”等民间环保团体都派人与会。

报道说，虽然台外交部已安排好前置作业，不过由于中国大陆干涉，代表团团长李应元仍无法进入会场。

李应元对此表示遗憾，他说，让台湾参与是世界的责任，台湾两千三百万人是真实的存在，“我们没必要指名道姓，不过，泱泱大国实在没必要这么小气”。

虽然没进入会场，李应元还是利用出访机会拚外交，与德国环境部官员会谈，友邦马绍尔群岛总统海妮、吐瓦鲁总理索本嘉及宏都拉斯等国环境部长，也都出席台外交部在莱茵河游船举办的午宴。

另外，台湾环保署昨日指出，正在波昂的李应元表示，德不孤，必有邻，台湾虽然不是会员，但也主动做出努力，正如同蔡英文总统所说，“我们不会在气候变迁的议题上缺席”。

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