蔡英文：TPP有新进展 展现参与企图心

台湾总统蔡英文昨天接见台湾今年出席“第廿五届亚太经济合作经济领袖会议代表团”时表示，APEC经济领袖会议圆满落幕，代表团任务也顺利完成，她强调，在此一各国领袖齐聚的场合，台湾没有缺席，依然扮演着重要的角色。

台湾联合报报道，以特使身份出席领袖会议的亲民党主席宋楚瑜说，此次代表团藉由不同方式、场合，让其他国家的领袖都能了解，台湾愿意把我们的经验及有限的资源和世界各国分享，不仅让世界看见台湾，也具体彰显台湾在气候变迁及中小企业发展等方面，所做出的努力与贡献。

蔡英文指出，在此次APEC之后，我们也看到TPP有了新的进展。这证明透过对话跟交流，推动更广泛的经贸合作依然是世界各国共同的期待。但新的进展是机会也是挑战，政府会全力以赴，持续调整产业结构及体质，也向区域间的国际伙伴，展现台湾参与区域经济整合最大努力及企图心。

蔡英文表示，在代表团出发前，她交付了三项重要的任务，在宋楚瑜及代表团所有同仁的全力以赴下，任务顺利圆满完成。她也表示，宋楚瑜此行与相当多新南向国家的领袖互动对话。无论是双边会谈，或分享台湾发展经验，都是身体力行新南向政策，让其他国家的领袖了解，台湾可以在区域经贸关系中，扮演非常重要的角色。

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