安倍与李克强会谈确认推动日中关系改善

日本首相安倍晋三13日下午与中国国务院总理李克强在菲律宾马尼拉举行会谈。据分析，安倍希望中方为尽快召开日本担任主席国的日中韩三国首脑会谈而给予合作，为阻止朝鲜核导开发，呼吁中方发挥建设性作用以加强施压。双方确认将推动日中关系的改善。

日本共同社报道，安倍11日还在越南与中国国家主席习近平举行了会谈。一系列外访行程中连续与中国两位首脑举行会谈实属罕见。日本力争年内举行日中韩首脑会谈，如能实现，李克强和韩国总统文在寅将参加。这将是二人就任后首次访日。11日安倍与习近平在会谈中就尽快举行达成了共识。

报道指，日方考虑到明年是《日中和平友好条约》缔结40周年，希望为实现明年安倍与习近平首脑互访的设想而创造环境。

安倍在会谈伊始表示，“希望为稳固关系改善的动向而共同努力”，还称“希望大力推进战略互惠关系”。李克强强调需要共同巩固日中关系改善的势头，还再次表示应当本着以史为鉴、面向未来的精神，推动关系的改善。

报道称，但日中间除了历史认识问题之外，还有中国公务船进入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边日本领海、中国在南中国海的军事据点化等许多悬而未决的问题，双方如何应对成为焦点。

据日本外务省介绍，这是安倍与李克强的第三次会谈，上次是去年7月在蒙古乌兰巴托举行。

免费试阅14天