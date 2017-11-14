南航航班火警备降长沙 乘客经滑梯撤离一人轻伤

据中国南方航空公司微博最新消息，11月13日21时35分，南航CZ6406航班（南京-桂林）在飞行过程中，机组发现货舱火警灯亮，为确保飞行安全，机组立即启动应急处置程序决定就近备降长沙机场，飞机于21时56分安全降落。

机组按照手册规定，严格执行紧急撤离程序，组织全体旅客迅速从滑梯安全撤离。航班共151名旅客，其中1名旅客在经滑梯撤离过程中脚踝受轻微伤，经检查无大碍。全部旅客均已妥善安置。

飞机经机务部门初步检查确认未发现明火，有关情况正在进一步调查中。南航将另调派飞机执行该航班。

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