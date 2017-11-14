检察日报刊文：中国司法机关对江歌案嫌犯有追诉权

据媒体报道，2016年11月3日凌晨，来自山东青岛的女留学生江歌在东京都中野车站接回同住的女友刘鑫时，在公寓楼门口遇到刘鑫的前男友，双方发生了争吵，继而遭到该名男子杀害。近日，一段江歌母亲和刘鑫见面的视频，让该案重回公众视野。对于域外刑事案件管辖权的问题，《检察日报》发表文章称，就江歌案件而言，刘鑫的前男友如果在日本受到刑事处罚后，中国司法机关仍可依法对其享有追诉权。

文章指出，根据属地管辖原则的相关规定，一国公民在他国发生刑事犯罪，应按照犯罪发生地国法律优先的原则进行处理，即犯罪发生地所在国具有优先管辖权。以江歌案为例，该案发生在日本，即使案件的犯罪嫌疑人和被害人同为中国人，也会根据属地原则，依据日本的刑事法律对其行为进行审判。属地原则，也因此被称为域外犯罪选择适用管辖的“黄金原则”。因此，华人在国外遭遇犯罪分子侵害时，应该及时报警，向当地司法机关陈述犯罪事实，依据当地法律使罪犯受到应有惩处。

“华人犯罪，中国法律还能否对其进行追责？”针对不少网友的进一步追问，法律上也有明确规定。依据中国刑法第十条规定：凡在中华人民共和国领域外犯罪，依照本法应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，仍然可以依照本法追究，但是在外国已经受过刑罚处罚的，可以免除或者减轻处罚。就江歌案件而言，刘鑫的前男友如果在日本受到刑事处罚后，中国司法机关仍可依法对其享有追诉权。

但追诉权行使的一个充要条件是：犯罪嫌疑人回到中国。只有犯罪嫌疑人本人在国内，才能适用刑法第十条的规定。依据最高法《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第八条规定：由其入境地或者离境前居住地的人民法院管辖；被害人是中国公民的，也可由被害人离境前居住地的人民法院管辖。具体到该案，如果刘鑫的前男友回到中国，在追究其刑事责任时，则由其入境地或离境前居住地的人民法院管辖，也可以由被害人江歌离境前居住地的人民法院管辖。

“在境外犯罪，不能被引渡回中国受审吗？”在看了江歌母亲和刘鑫见面的视频后，不少网友提出了引渡的话题。如果犯罪嫌疑人在犯罪行为发生地所属国被审判前回到国内，则可以直接适用中国刑法规定，追究其刑事责任。这时，不论中国是否和其他国家签订了引渡协议，只要犯罪嫌疑人是中国国籍，就不会被引渡，这就是“本国人不引渡”原则。反之，如果犯罪嫌疑人在国外，则不论双方是否签署引渡的双边协定，都应该优先适用属地原则。

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