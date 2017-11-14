日本APA酒店“悄然上架”？去哪儿、美团：立即排查

曾经被中国国家旅游局家庭下架的日本APA酒店，近日有网友指出，悄然在去哪儿、美团旅行等APP上架。11月14日，澎湃新闻获悉，两家APP都已紧急排查下架。

今年1月份，APA连锁酒店曾在中日韩三国舆论中掀起风波。酒店在客房内放置右翼书籍事件在网络上曝光，书里否认南京大屠杀和韩国慰安妇的存在，并称“所谓日本犯下的罪行，是美国为投下原子弹而编造的谎言”，引发中韩民众强烈愤慨。

当时，APA酒店社长曾声称，几个月后，人们就会忘记发生什么事情，只会记得名字，而酒店可以靠这个知名度，扭亏为盈。

共青团中央微博11月13日援引知乎答主@王瑞扬的文章称，事件过后10个月的今天，中国国内的订票网站已默默开始将APA酒店的预订服务加了回来。

11月12日，当王瑞扬打开去哪儿网搜索“东京 apa”时，发现APA酒店在列(现已下架)。打开详情页，可以看到酒店介绍和预定选项。不只东京, 大阪APA同样上架。

此外，不仅仅是去哪儿网站，美团也能搜到APA酒店的预订。

APA酒店事件后，国家旅游局新闻发言人曾在今年1月24日表示，鉴于日本APA酒店坚持错误做法，国家旅游局已采取相关措施，要求所有出境旅游企业和旅游电商服务平台全面停止与该酒店的合作，停止使用该酒店作为地接酒店并下架所有该酒店的旅游产品及相关宣传广告。

王瑞扬的这条知乎贴文仅在知乎一个平台上就已被136万网民浏览，很多人对他表示支持。

13日，美团方面表示，美团旅行微博已于11月13日紧急回应称：“日本APA连锁酒店在客房内放置右翼书籍的做法极大伤害中国游客的感情，也违反旅游业基本公德，美团旅行对此坚决反对。在今年1月份APA酒店的行为被曝光后，我们第一时间排查并下线旗下酒店，并对APA品牌进行关键词拉黑。但此后个别供应商再次上传该酒店产品，部分门店因屏蔽系统漏洞未能有效监测出。对于今天网友发现新上线的部分门店，我们立即在第一时间下线处理，并对此严重失误郑重道歉。我们承诺，对日本APA连锁酒店旗下所有酒店进行永久下线，永不合作。我们将从技术上改进监测机制。感谢所有网友的监督，历史永远不会也不该被忘记！”

此外，针对知乎网友的文章，去哪儿跟帖深表歉意。称在最短的时间内补全信息，并下架两家日本APA酒店，另外，从技术层面继续改进算法，以及定时排查，希望可以做到屏蔽的准确性和完整性。

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