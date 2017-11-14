调查：中国大陆学生在美高校就读人数突破35万

最新调查报告显示，中国大陆学生在美国高校就读人数现已超过35万人。中国大陆继续成为美国高校最主要的国际学生来源地。

中新社报道，美国务院教育和文化事务局与美国国际教育研究所(IIE)13日联合发布的调查报告显示，美国依然是最受国际学生青睐的留学目的地，在美国高校就读的国际学生人数连续11年实现增长。2016至2017学年间，在美国高校就读的国际学生人数达到107.88万人，比上一学年增长3.4%。其中，中国大陆学生人数为350755人，增长6.8%，占总人数的32.5%，比排名第二的印度学生人数多16.45万人。

在国际学生中，就读人数排名前三位的分别是中国、印度和韩国，三国学生总数占比达到55%。

调查发现，国际学生最青睐的专业是工程专业、商业及管理专业、数学及计算机专业等。

数据显示，国际学生在2016至2017学年给美国带来369亿美元的经济收入，并支持了美国超过45万个就业岗位。加利福尼亚州是吸纳国际学生最多的州。纽约大学是入取国际学生人数最多的大学。

美国务院负责教育和文化事务的副助理国务卿艾莉森-格林德尔在13日举行的发布会上表示，美国欢迎更多的国际学生赴美留学，同时也鼓励更多的美国学生到海外留学。她表示，美国政府有专门针对留学签证的审查程序，国际学生不必为“限移令”等移民政策过分担忧。

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