中国再次登顶新一期全球超级计算机500强榜单

新一期全球超级计算机500强榜单13日发布，中国超算“神威·太湖之光”和“天河二号”连续第四次分列冠亚军，且中国超算上榜总数又一次反超美国，夺得第一。

据新华社报道，全球超算500强榜单每半年发布一次。此次中国“神威·太湖之光”和“天河二号”再次领跑，其浮点运算速度分别为每秒9.3亿亿次和每秒3.39亿亿次。美国连续第二次没有超算进入前三名。美国“泰坦”继半年前被瑞士“代恩特峰”赶超而落到第四名后，此次又被日本的“晓光”超过，屈居第五名。

有业界人士指出，美国能源部正支持建造两台新的超算“Summit”和“Sierra”，其中“Summit”计算性能是“神威·太湖之光”的约两倍，预计明年投入使用，所以最快半年后，美国有望再次拥有全球最快的超算系统。

再看上榜总数，中国去年6月以167台对165台的微弱优势首次超过长期独占鳌头的美国；去年11月，两国均有171台上榜，并列第一；今年6月，美国以169台对159台反超中国，再获第一。

但此次中国上榜总数达到历史最高的202台，而美国降至144台，双方又一次交换位置。

从厂商来看，中国浪潮表现出色，这次上榜数量从半年前的20台上升至56台，在计算机企业中位列第三。浪潮高性能服务器产品部总经理刘军介绍说，中国超算近年投入很大，企业建设提供高性能计算服务方面步伐也很快，中国超算研发单位和厂商也注重产品技术创新，所以整体竞争力和表现有了较大提升。

面对成绩，刘军强调说：“我们需要清醒地看到，目前高性能计算市场上主流产品的核心技术如CPU(中央处理器)、GPU(图形处理器)都由美国公司主导并掌控。虽然中国的高性能计算应用能力和人才储备有了一定改善，但与美欧相比差距还是很大，需要持续努力发展。”

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