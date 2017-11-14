不开心想坐牢到港抢劫 内地男子犯案后回港自首

中国内地一名男子声称因“在外面不开心，想坐监”，于是在今年5月清晨，在香港元朗一大厦外袭击59岁面店女工，抢夺财物，男子事后已逃回内地，但因良心发现而回港自首，他今日（14日）在区院认罪，被判囚32个月。

据香港01网站报道，被告郑日洪（55岁）承认一项抢劫罪，他求情时表示，自己在内地出生，具小五教育程度，已婚并与妻育有两子，但已与妻儿分居。被告案发时单独来港，为了找寻居港的胞妹，并请求妹妹出钱照顾在内地瘫痪的母亲，并希望她多回乡探望母亲，可惜被告未能联络妹妹，只知道她住在屯门，遂到屯门附近碰运气，但不成功。被告因感到“不开心”，故想犯罪而去坐牢。

辩方称，被告只用去偷来的100元买食物，其余失物大多因被告协助而寻回，被告只“箍”女工颈部数分钟，虽然使她受惊，但并没有受伤，被告也因良心发现而回港自首。

法官判刑时指，案情涉暴力，事主也有受惊更一度晕倒，但事主并没有受到表面伤害，被告也没有使用武器，在同类罪行中较轻。法官还说，香港是知名的安全城市，被告的行为会令香港的美誉受损，最终判他入狱32个月。

案情指，今年5月22日，伍姓女事主（59岁）在元朗元美大厦外上班途中，突被被告箍其颈，再将她拖入后巷，并趁她晕倒期间抢去手袋、现金100及八达通等财物，被告犯案后离港，但5天后向警自首，警诫下，被告称“他想坐监，因为在外面不开心”，他还说，事后他曾回到案发地点，见到很多警察在该处，但没有人拘捕他，他之后因良心发现而自首，又想归还失物，但却不知怎么做。

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