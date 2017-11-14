中国婚恋新趋势：姐弟恋渐渐与“男大女小”平分秋色

最近，中国社科院研究员李春玲发表的名为《社会变迁背景下中国青年问题研究》的文章，引起了外界关注。研究中提到，“女大男小”的婚姻明显增多。

据钱江晚报报道，据调查，“男大女小”的婚姻从10年前的68.09%下降到目前的43.13%，而“男小女大”的婚姻则从14.37%上升到40.13%。也就是说，姐弟恋占到了婚恋总数的4成。

中国社会科学院社会学研究所研究员李春玲一直致力于青年与社会分层研究。其中现代青年的婚恋模式是研究的热点之一。其最新研究对“80后”“90后”的社会特征做了全新的扫描。

“女大男小”的婚姻明显增多，在李春玲看来：“这是中国女性社会地位提高的表现。”

目前姐弟恋真有这么多吗？钱报记者咨询了杭州有晴天婚姻家庭指导中心，该中心与杭州市民政局合作多年，主要做婚姻咨询和问卷调查。

该中心负责人杜奕表示，有些人会认为姐弟恋比例增加是因为现在“剩女”多了，但这并不是主要原因。在婚姻咨询中，发现男性对于姐弟恋的接受程度，普遍比女性高，女性反而顾虑重重。“但有个问题，姐弟恋的恋爱比较简单，但一旦谈婚论嫁，问题就比较多，主要还是双方家庭的阻力。同时，年龄较大的女性更加成熟理智，考虑的地方也多，一般不会闪婚闪离。”

杜奕表示，现在一说起姐弟恋，就有人想，这男的是不是有恋母情节。这本身就是一种狭隘的偏见。其实只是吸引男方的女性正好年龄比他大，而不是男方一定要找比他年纪大的女性，这是两个概念。

从心理学角度来说，女方年纪稍大的婚姻稳固度高一些，也可以理解。因为女方可能更宽容，更成熟些。另外，姐弟恋也不一定都是女强男弱的格局，可能双方互相吸引，契合度很好，这样的感情和婚姻自然稳定。

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