安徽政府网站泄露个人信息事件追踪：多家涉事单位称正在整改

近日，澎湃新闻报道了安徽铜陵市政府信息公开网、合肥市政府信息公开网存在泄露居民个人信息的情况，涉事方包括铜陵市铜官区横港社区、铜官区螺蛳山社区、合肥市庐阳区杏林街道、合肥市长丰县罗塘乡等。

据澎湃新闻报道，11月9日，安徽省政府办公厅发布了《安徽省人民政府办公厅关于迅速开展涉及个人隐私政府信息排查工作的通知》，要求全省各地、各部门网站政府信息公开平台（网）迅速开展涉及个人隐私的政府信息排查工作。

多个涉事单位新近接受采访时均表示，目前已经开始整改，并对相关责任人进行了通报批评。

11月10日下午，合肥市庐阳区政务公开办公室负责人张泰丰接受采访时表示，在看到相关报道之后，他们立刻对相关信息进行了核查，发现情况属实后，就与当事人和街道相关领导取得了联系，了解了相关的情况。当天10点左右，区政府就召开了全区的工作会议，要求全区所有单位都开始自查。区政务公开办也是逐条检查过去已经发布的信息，查看是否有居民隐私被泄露的情况，发现有问题的都会进行整改。

张泰丰告诉记者，庐阳区有一个信息发布审核的制度，会出现居民个人信息被公开的情况，是因为工作人员确实比较辛苦，也有业务不熟练的原因。“有的同志在没有上报街道领导审核的情况下，就把信息发布了。”

“我们目前对杏林街道整个部门进行了通报批评，杏林街道也按照我们的信息审查发布条例对当事责任人进行了全街的通报批评。”张泰丰补充道，“目前我们的要求是，今天（10日）之内，所有的问题都必须整改。既然问题已经发生了，就不能让问题再延续下去。”

11月13日上午，长丰县政府办公室汤姓负责人告诉澎湃新闻记者，他们之前已经接到了安徽省政府和合肥市政府的通知，并结合本县的实际情况，对各个涉事单位也进行了通知。

他说，目前，他们要求相关部门负责人和经办人将整改情况反馈给县政府，并会安排人员进行进一步的排查处理。

对于相关的处罚措施，汤姓负责人表示，政府有公开信息的要求，但具体经办人没有完全掌握到信息公开的要求，目前他们已经对相关责任人进行全县通报批评。未来他们会坚持“谁发布，谁负责”，并完善追责制度。

11月13日，澎湃新闻登陆合肥市政府信息公开网发现，《庐阳区杏林街道城市医疗救助对象花名册（1-10月）》已经被删除，《罗塘乡2015年12月农村低保金资金发放花名册（银行代发）》中身份证号码和联系方式等信息也被删除，仅保留了户主姓名和补贴金额。

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